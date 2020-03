Meteo: Italia avvolta da nubi basse e nebbia, mite al sud!

L’alta pressione in queste ore raggiungerà il picco della sua forza sull’Italia, dopodiché inizierà rapidamente a perdere colpi favorendo l’ingresso di aria più fresca e instabile da nord, capace di riportare un po’ di piogge nel week-end.

Alta pressione ovviamente non significa Sole da nord a sud: sono decisamente poche le situazioni di questo tipo e relegate più che altro in estate. Questa mattina la situazione è tutt’altro che bella come si evince dallo scatto satellitare: i cieli si presentano nuvolosi su gran parte del nord e sul Tirreno centro-settentrionale a causa dell’aumento sensibile dell’umidità, la calma di vento e i contrasti tra aria mite e freddo notturno. Non mancano anche le nebbie in pianura Padana.

Previsioni per oggi 13 marzo 2020

Mattinata condita da tantissime nubi basse e conseguente tempo grigio e uggioso su Liguria, Toscana, Lazio e pianura Padana (specie tra Emilia, Lombardia, Veneto e Friuli). Locali addensamenti anche su Sardegna, Umbria, Campania. Tra tarda mattina e pomeriggio queste nubi tenderanno gradualmente a diradarsi in pianura Padana, mentre saranno persistenti sulle regioni tirreniche.

Via via più stabile e soleggiato sui settori adriatici e gran parte del sud, dove avremo condizioni meteo tipicamente primaverili. Stabile anche sui rilievi da nord a sud dove, contrariamente alle zone pianeggianti con cieli nuvolosi, vedranno Sole e temperature addirittura più alte.

Le temperature massime potranno sfiorare i 22-23°C al sud, mentre dove i cieli saranno nuvolosi non andranno oltre i 13-16°C.

Per muoversi, ricordiamo, è necessario avere con se o sottoscrivere l’autocertificazione che dimostra che siete usciti di casa per una necessità! Ve ne abbiamo parlato qui in maniera dettagliata >>>

A cura di Raffaele Laricchia

