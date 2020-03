Coronavirus, si fermano i treni notturni, niente più esodi di notte da nord a sud

È ufficiale: dopo il secondo esodo avvenuto nella notte scorsa dalla Lombardia verso il sud Italia, il ministero dei Trasporti ha interrotto i treni in notturna, in particolare si parla dei “treni ordinari a lunga percorrenza”.

Da questa sera, dunque, non ci saranno più treni in notturna che dal nord partono verso il sud Italia. Si tratta di una misura drastica ma fondamentale per contenere ulteriormente il coronavirus Covid-19 ed evitare di diffonderlo con ancor più facilità verso le regioni centro-meridionali.

I treni notturni rappresentano un prezioso mezzo di collegamento tra nord e sud: la sola Trenitalia, ad esempio, ha in campo degli Intercity Notte da Lecce a Milano; da Lecce a Torino; da Reggio Calabria a Torino; da Roma a Siracusa; da Siracusa a Milano. Tutti fermi, adesso, al binario.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook