Protezione Civile: impennata dei casi di coronavirus ma anche dei guariti, il bollettino

Nel consueto appuntamento serale in conferenza stampa della Protezione Civile sono stati aggiornati i “numeri” del coronavirus in Italia dopo altre 24 ore molto intense da nord a sud. Il dato che spicca maggiormente è quello dei guariti che supera nettamente quello delle vittime. Risalta, tuttavia, anche l’aumento sensibile dei casi positivi (il più alto aumento in 24 ore registrato sino ad ora), come purtroppo da previsione. Vedi qui l’aggiornamento di ieri.

Ricordiamo che il picco massimo è atteso tra circa 9-11 giorni e l’aumento di contagi e vittime sarà quasi esponenziale. Dunque è ancora presto per riscontrare un calo netto dei contagi grazie alle forti restrizioni imposte dal governo. Gli ultimi importanti movimenti da nord a sud, purtroppo non aiutano in quest’ottica.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 14 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 17.750 casi attualmente positivi (+2795 rispetto a ieri)

– 1.441 vittime (+186 rispetto a ieri)

– 1.966 guariti (+527 rispetto a ieri)

– 1.518 in terapia intensiva (+190 rispetto a ieri)

– 8.372 ricoverati con sintomi



Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 21.157 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///SOSPESI I TRENI NOTTURNI per impedire gli esodi da nord a sud///

Il virus si sta rapidamente espandendo in tutti i paesi europei, soprattutto su Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. I modi di affrontare il patogeno al momento sono diversi da Paese a Paese, soprattutto nel Regno Unito dove il primo ministro ha annunciato che non saranno presi provvedimenti seri a discapito della popolazione (LEGGI QUI).

Trump ha lanciato lo stato di emergenza nazionale dopo aver sottovalutato inizialmente il problema.

A cura di Raffaele Laricchia

