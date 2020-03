Stati Uniti: Trump dichiara lo stato di emergenza nazionale. Convocato G-7 straordinario

Il coronavirus Covis-19 sta dilagando rapidamente in quasi tutti i Paesi del mondo. Una delle situazioni più critiche è in Italia, ma anche oltreoceano la situazione si sta aggravando molto rapidamente. Dopo aver sottovalutato inizialmente il problema, il presidente degli USA Donald Trump ha capito la pericolosità del patogeno e la minaccia che rappresenta per il Paese, emanando così lo stato di emergenza nazionale.

Sicuramente un bel passo in avanti degli Stati Uniti, a differenza dell’Inghilterra dove Johnson ha pubblicamente riferito che non saranno adottate misure di contenimento e che moltissime persone perderanno la vita.

il governo americano stanzierà da subito almeno 50 miliardi di dollari per combattere il virus per gli stati e le città, le 28 agenzie federali e di organizzare dei team di supporto e di rendere accessibili finalmente i test alla popolazione.

I casi positivi accertati al momento sono 1629, ma si tratta di un numero sicuramente non corrispondente alla realtà: i tamponi effettuati sono stati pochissimi, essendo questi a carico dei cittadini a costi onerosi, pertanto il numero reale dei casi positivi potrebbe essere di gran lunga maggiore anche considerando l’assoluta mancanza di restrizioni come avvenuto invece in Italia.

Convocato G-7 straordinario

Trump, dopo un breve colloquio telefonico col presidente francese Emmanuel Macron sulla pandemia, ha indetto un G-7 straordinario per lunedì 16 marzo in video conferenza. I principali leader mondiali si riuniranno per coordinare gli sforzi per trattare la pandemia, le ricerche del vaccino e discutere soprattutto delle conseguenze economiche mondiali.

A cura di Raffaele Laricchia

