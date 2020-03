Thailandia, niente turisti per il coronavirus, invasione di scimmie in atto

Una vera e propria invasione di scimmie è in atto in Thailandia, in particolare nella zona di Lopburi: la città spesso abituata a ricevere tantissimi turisti ogni anno si è improvvisamente ritrovata deserta a causa della minaccia del coronavirus. Il patogeno ormai sempre più diffuso nel mondo ha lasciato a casa migliaia di turisti causando un tracollo di visitatori nella città thailandese.

Cosa c’entrano le scimmie? Semplicemente essendo ben abituate al cibo offerto dai turisti fuori città e nelle foreste hanno subito il contraccolpo dell’avvento del coronavirus. La mancanza di turisti, infatti, ha scatenato la rabbia delle scimmie, le quali si sono riversate in massa in città in cerca di nutrimento.

Una vera e propria orda di scimmie ha invaso Lopburi: gli esemplari, piuttosto inferociti, strillano e saltano ovunque in cerca di cibo. Si tratta di un comportamento abbastanza anomalo per le scimmie, sino ad ora abituate a convivere con gli uomini. Eloquenti le parole di Sasaluk Rattanachai, autore del video che riprende le scimmie inferocite: “Sembravano più cani selvatici che scimmie. Sono impazziti per un singolo pezzo di cibo. Non le ho mai viste così aggressivi. Penso che le scimmie fossero molto, molto affamate. Normalmente molti turisti vengono qui per nutrire le scimmie, ma ora non ce ne sono così tanti, a causa del coronavirus”.

A cura di Raffaele Laricchia

