Treni in arrivo da Milano in Sicilia: Presidente della regione dispone servizi sanitari e forestale

La notizia (che vi abbiamo riportato qui) di nuove partenze di treni nella serata di ieri dalla Lombardia verso il Sud Italia, con centinaia di persone a bordo, hanno fatto allarmare la popolazione meridionale nelle ultime ore.

Alla stazione centrale del capoluogo lombardo ieri sono stati presi d’assalto i treni Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e il Milano-Lecce delle 20,50. “Non ci sono più voli, l’unica soluzione per lasciare Milano è questa”, ha dichiarato un giovane viaggiatore diretto a Palermo.

Dall’assessore regionale ai Trasporti della Sicilia, Marco Falcone, è arrivato un appello a bloccare questi nuovi treni in arrivo sul territorio siciliano. “Gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere per fermare il coronavirus, rischiano di essere vanificati dalle zone d’ombra del Decreto #iorestoacasa come il mancato blocco dei treni. Nelle ultime ore, infatti, sembra che sia ripreso il flusso di viaggiatori che lasciano le Regioni del Nord per raggiungere via rotaia il Mezzogiorno, un’emorragia che richiede divieti ancora più stringenti da Roma”, ha dichiarato Falcone.

«Ho appena sentito e concordato con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e con il prefetto di Messina Carmela Librizzi le urgenti iniziative per i necessari controlli sanitari sulle centinaia di passeggeri in arrivo dal Nord – ha scritto su Facebook pochi minuti fa il presidente della Regione Nello Musumeci -. Ho anche dato disposizione ai servizi sanitari regionali, d’intesa con l’assessore Ruggero Razza, e alla nostra Protezione civile di verificare la provenienza dei passeggeri e il loro stato di salute. Intanto ho allertato le nostre guardie del Corpo forestale, che stanno convergendo su Messina. Serve la prudenza e la collaborazione di tutti, specie di chi è in arrivo. Non possiamo – avverte Musumeci – vanificare lo sforzo e il sacrificio che sta compiendo in questi giorni la comunità siciliana».

A cura di Francesco Ladisa

