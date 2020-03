Coronavirus, in Francia 48 milioni chiamati alle urne oggi, mentre si entra in fase 3 dell’epidemia

A differenza dell’Italia, la Francia non ha finora adoperato misure altamente restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus, malgrado negli ultimi giorni siano aumentati notevolmente i casi di contagio e il Paese sia entrato ufficialmente nella fase tre dell’epidemia.

Soltanto da oggi (dalla mezzanotte per esattezza), è stata ordinata la chiusura di negozi, bar e ristoranti e tutti i servizi considerati “non essenziali” per cercare di contenere il contagio.

Intanto però, il Governo francese ha confermato l’appuntamento elettorale di oggi: circa 70 mila seggi elettorali sono stati aperti per il primo turno delle elezioni comunali, con 48 milioni di elettori chiamati ad eleggere i sindaci di 25 mila comuni.

Il tutto si svolgerà in un clima non facile e molti cittadini probabilmente rinunceranno al voto proprio per paura nei confronti del Coronavirus. Da più parti era stato chiesto al governo di posticipare l’appuntamento elettorale. Ultima la presidente della regione occitana, la socialista Carole Delga, che dopo l’annuncio dei provvedimenti di chiusura fatto dal premier Edouard Philippe, ha chiesto di rimandare il voto. “Alla luce delle ultime dichiarazioni del primo ministro e della crescente preoccupazione della popolazione, penso che la cosa più sensata sarebbe quella di ritardare le elezioni municipali””, ha scritto su Twitter.

Il numero 2 dei Repubblicani al Senato, da parte sua, ha ritenuto che “aver tenuto queste elezioni municipali in queste condizioni è un’aberrazione”. Tuttavia quando il governo aveva preso in considerazione la posticipazione del voto, dall’opposizione era arrivare una levata di scudi contro quello che veniva definito “un colpo di Stato istituzionale”. Il presidente dei Repubblicani, Christian Jacob, ha sostenuto che il presidente Emmanuel Macron “vorrebbe ritardare le elezioni per nascondere la battuta d’arresto che i sondaggi prevedono per il suo partito alle elezioni comunali”.

Il governo, appoggiato dal comitato scientifico, ha deciso di far svolgere le votazioni, assicurando la popolazione che si adotteranno misure di sicurezza straordinarie. L’impatto – hanno assicurato gli esperti – è simile a quello riscontrato in un supermercato, o in uno stabilimento che rimane aperto, purchè vengano rispettate alcune misure eccezionali.

Nei seggi ci saranno gel per igienizzare le mani, una persona dedicata alla pulizia, segni sul pavimento per mantenere la distanza tra gli elettori e avvisi che ricordano di evitare i contatti tra i cittadini. I presidenti dei seggi elettorali devono dare la priorità alle persone anziane e vulnerabili per evitare che rimangano in fila per molto tempo. La preoccupazione, però, resta.

A cura di Francesco Ladisa

