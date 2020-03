Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 16 marzo 2020: superate le 2000 vittime, ma migliora il trend

Notizie leggermente più positive dalla conferenza stampa odierna della Protezione Civile, sempre pronta a fornire dati precisi sul bilancio del coronavirus in Italia. il bilancio dei guariti e dei casi positivi a causa del coronavirus Covid-19 è migliore rispetto a ieri e mostra quindi segnali incoraggianti. Superate purtroppo le 2000 vittime. La situazione in Lombardia è critica in quanto sono terminati i posti letto dedicati alla terapia intensiva. Ben 47 pazienti sono già stati spostati in altre regioni.

È ancora presto per riscontrare un calo netto dei contagi grazie alle forti restrizioni imposte dal governo, tuttavia il trend è leggermente migliore rispetto a ieri considerando che sono stati registrati meno casi positivi (seppur mancano i dati di Puglia e Trentino).

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 16 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 23.073 casi attualmente positivi (+2470 rispetto a ieri)

– 2.158 vittime (+349 rispetto a ieri)

– 2.749 guariti (+414 rispetto a ieri)

– 1.851 in terapia intensiva (+179 rispetto a ieri)

– 11025 ricoverati con sintomi

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 27.980 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///Emesso il nuovo decreto per i lavoratori – LEGGI QUI ///

Il virus si sta rapidamente espandendo in tutti i paesi europei, soprattutto su Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. I modi di affrontare il patogeno al momento sono diversi da Paese a Paese, soprattutto nel Regno Unito dove il primo ministro ha annunciato che non saranno presi provvedimenti seri a discapito della popolazione (LEGGI QUI).

Trump ha lanciato lo stato di emergenza nazionale dopo aver sottovalutato inizialmente il problema.

Unico effetto positivo del coronavirus è la riduzione dell’inquinamento. Eloquente questo video che arriva da Venezia e mostra le acque addirittura limpide (VEDI QUI >>>).

A cura di Raffaele Laricchia

