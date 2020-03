Calabria, intensa scossa di terremoto nella notte e poi sequenza, gente per strada

Diverse scosse di terremoto sono state registrate in Calabria nel cuore della notte di oggi 17 marzo 2020, una delle quali molto ben avvertita su molte aree della regione. Sono sei gli episodi rilevati, tutti tra le 01.47 e le 02.02: il più intenso è avvenuto alle 01.52, capace di svegliare migliaia di persone tra cosentino, vibonese e catanzarese.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV la scossa delle 01.52 ha raggiunto la magnitudo 3.9 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 33 km di profondità. Epicentro localizzato tra Villaggio del Golfo, Nocera Terinese e Campora San Giovanni, tra catanzarese e cosentino. Il sisma è stato chiaramente avvertito in un raggio di oltre 60-70 km grazie all’ipocentro abbastanza profondo, capace di disperdere su un raggio più vasto la sua energia.

Stando alle segnalazioni sono stati avvertiti tremori e boati per pochi istanti:, soprattutto su cosentino, catanzarese e vibonese. Molte le segnalazioni da Amantea, Falerna, Lamezia Terme. Scossa avvertita anche a Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Non ci sono danni a cose o persone, ma molta paura tra la popolazione. In molti sono scesi per strada nell’area epicentrale in via precauzionale.

Sequenza sismica a seguire

La scossa è stata preceduta da un lieve sisma alle 01.47 di magnitudo 2.5, mentre è stata seguita da altre scosse di cui due moderate e ben avvertite nel cosentino meridionale, nel catanzarese e nel vibonese. In particolare parliamo di due scosse di magnitudo 3.4 e 3.5 avvenute rispettivamente alle 01.55 e alle 02.02.

Ecco il riepilogo completo:

– 01.47, scossa M2.5

– 01.52 , scossa M3.9

– 01.54, scossa M2.5

– 01.55, scossa M3.4

– 01.58, scossa M2.3

– 02.02, scossa M3.5

A cura di Raffaele Laricchia

