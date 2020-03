Coronavirus, dramma in Spagna: 20 anziani muoiono in casa di riposo

Come riporta il sito adnkronos.com, almeno 20 anziani sono morti dopo aver contratto il coronavirus in una casa di riposo a Madrid. La notizia è un drammatico segnale della gravità della situazione nella capitale spagnola, dove l’epidemia sta dilagando, anche in seguito ai comportamenti molto “liberi” delle ultime settimane.

Il dramma si è consumato nell’istituto Monte Hermoso, un centro privato che è in parte convenzionato con le autorità regionali della Comunità di Madrid. “Stanno facendo quello che possono, la Comunità di Madrid li ha abbandonati, non arriva materiale, li stanno lasciando morire soli”, racconta disperato a El Mundo Jeus Ruiz, la cui madre di 86 anni è morta questa settimana, mentre il padre di 87 si trova ancora nella casa di riposo. Decine di altri anziani risultano positivi al Covid-19 e dunque il bilancio potrebbe aggravarsi con il passare delle ore. Sarebbero almeno una settantina i contagiati.

Come detto, l’emergenza coronavirus in Spagna si sta velocemente aggravando. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.927 casi in più, per un totale di 11.178. Il numero dei decessi è di 491. Il maggior numero di casi è concentrato a Madrid, con 4165 positivi. Nella capitale si sono registrati 213 decessi.

A cura di Francesco Ladisa

