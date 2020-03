Coronavirus: in un bar di Brescia si ignorava il decreto, festa e karaoke di nascosto

Incredibile la storia che arriva da Brescia dove, in barba ai divieti legati all’emergenza coronavirus, nei giorni scorsi si è svolto in un bar un karaoke abusivo.

La Polizia Locale di Brescia ha denunciato la giovane titolare di un bar nel quartiere bresciano Villaggio Badia, e con lei cinque clienti beccati in flagranza, per violazioni alle disposizioni del Dpcm che prevede misure di contenimento dell’epidemia in tutto il territorio nazionale, tra cui in primo luogo il divieto di assembramento e la chiusura totale di bar e ristoranti.

Il locale, apparentemente chiuso ma accessibile ai clienti dall’interno, è stato chiuso dalla polizia e la proprietaria è stata denunciata e verrà sanzionata. Gli agenti sono intervenuti in seguito a un controllo nel quartiere, allertati da voci e musica.

Non si tratta purtroppo del primo caso a Brescia, una delle zone per altro più colpite dalla diffusione del Coronavirus come ben sappiamo. Sabato sera la Polizia Locale è intervenuta anche in Viale Duca degli Abruzzi, dove una trattoria era aperta come se nulla fosse, con tanto di gente ai tavoli. Anche in questo caso, denunciati i proprietari e denunciati i clienti.

A cura di Francesco Ladisa

