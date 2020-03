Coronavirus: nuovo modulo di autocertificazione da scaricare (per dichiarare la non positività)

A pochi giorni dalla creazione del primo modulo di auto-certificazione, da utilizzare anche nei propri comuni per giustificare l’uscita da casa, è stato emanato un nuovo modulo da utilizzare sin da subito. A comunicarlo è direttamente il Ministero dell’Interno.

È da poco online il nuovo modulo, molto simile al precedente, nel quale l’interessato dovrà autodichiarare di non essere soggetto agli obblighi di quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus Covid-19 o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. In questo modo si dichiara ufficialmente di non essere positivi o potenzialmente positivi al patogeno. Da ciò si deduce che una persona in quarantena e positiva al virus non può uscire e presentare la nuova autocertificazione dato che dichiarerebbe un qualcosa di falso e perseguibile penalmente.

Il nuovo modulo da scaricare (CLICCARE QUI oppure sull’immagine qui sotto e poi salvare il documento sul computer):

