Coronavirus: prima sperimentazione umana del vaccino a Seattle

Diversi Paesi del mondo studiano e lavorano alla creazione di un vaccino che possa fermare una delle più pesanti epidemie degli ultimi decenni, capace di isolare interi Stati e far crollare l’economia. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di vari studi e ricerche in atto in Italia e in Australia, mentre ora vi mostriamo un’importante notizia arrivata dagli USA, la quale riferisce della prima sperimentazione del vaccino del Covid-19 sull’uomo.

L’antiCovid-19 sarà somministrato ad un volontario di Seattle, come si apprende dalla Associated Press: ovviamente si tratta solo di una sperimentazione ma sarà estremamente importante capire gli effetti del vaccino sul coronavirus ed eventuali effetti collaterali. Per la realizzazione del vaccino definitivo potrebbero servire, secondo quanto riferito dal Washington Health Research Institute di Seattle, quantomeno 18 mesi. Anche l’azienda biofarmaceutica di Tubinga “ha già avviato il suo programma di sviluppo di un vaccino anti Covid-19 e si prevede l’avvio di test clinici a partire dall’estate 2020”.

In ogni caso, anche riferendoci a tutte le altre ricerche e sperimentazioni in atto, il vaccino per il coronavirus sarà disponibile per la popolazione mondiale non prima di 12 mesi a detta di numerosi esperti tra cui Rino Rappuoli, responsabile scientifico GSK Vaccini, che interviene sull’argomento: “In condizioni di emergenza, come nel caso dell’Ebola, i tempi sono stati ridotti a cinque anni. Oggi la disponibilità di tecnologie di ultima generazione ci consente di fare ipotesi di sviluppo ancora più ottimistiche, ma in ogni caso non vedo plausibile un tempo inferiore a uno-tre anni.”

“Le autorità cinesi” – prosegue Rappuoli – ” hanno da subito messo a disposizione della comunità scientifica internazionale la sequenza genetica del nuovo coronavirus e da quel momento, parliamo di inizio gennaio, decine di laboratori pubblici e privati di tutto il mondo hanno iniziato a lavorare in laboratorio al disegno del vaccino grazie alla disponibilità della sequenza del genoma di Covid-19. Le opzioni in campo, grazie alle nuove tecnologie, sono molteplici: c’è chi sta lavorando a vaccini tradizionali, più complessi da sviluppare ma di cui conosciamo l’efficacia; a vaccini a vettore virale (come quello contro Ebola) o che utilizzano virus vettori animali, fino ad arrivare a vaccini sintetici a RNA, la cui industrializzazione potrebbe essere più veloce ma fino ad oggi mai commercializzati. Certo, in caso di pandemia, le autorità regolatorie internazionali potrebbero richiedere standard meno stringenti, ma anche in caso di sviluppo accelerato il rischio-beneficio del candidato vaccino deve essere garantito”.

A cura di Raffaele Laricchia

