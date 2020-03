Occhi al cielo: spettacolare congiunzione nella notte tra Luna, Marte, Giove e Saturno

In un periodo per molti monotono per via della quarantena, interviene la natura a regalarci spettacoli straordinari che possono tenerci impegnati e quantomeno donarci un po’ di positività. Questa notte ci penseranno le stelle a regalarci uno dei soliti spettacoli dello spazio. I protagonisti saranno la Luna, Marte, Giove e Saturno, pronti ad allinearsi in una splendida congiunzione.

Fra tante restrizioni almeno una cosa possiamo ancora farla: ammirare il cielo. Ebbene tra la tarda notte e le prime luci dell’alba potrete osservare la congiunzione tra tre pianeti del nostro sistema solare e il nostro satellite: il fenomeno sarà visibile a partire dalle 04.00 del mattino del 18 marzo 2020 osservando verso sud-est. La congiunzione sarà visibile fino alle prime luci dell’alba!

La Luna è nella sua fase calante, per cui si presenterà come una sottile falce situato nel cuore della costellazione del Sagittario. Ad inseguirlo ci penseranno Marte, Giove e Saturno, tutti perfettamente allineati. L’orario probabilmente non è dei migliori, ma probabilmente ne varrà la pena!

Inoltre i cieli saranno sereni su gran parte d’Italia, quindi approfittiamone!

A cura di Raffaele Laricchia

