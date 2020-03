Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 17 marzo 2020: oltre 31.000 contagi

Si aggrava il bilancio dei casi positivi e delle vittime sul territorio italiano a causa del coronavirus Covid-19. Il consueto bollettino serale rilasciato dalla Protezione Civile mostra un netto peggioramento della situazione dopo il lieve “miglioramento” di ieri (dove abbiamo registrato un calo dei contagi rispetto al giorno precedente). Sono stati superati purtroppo i 31.000 casi totali di contagio, mentre crescono sensibilmente anche le vittime. Molte di queste sono presenti in Lombardia, tra bresciano e bergamasco dove le strutture ospedaliere sono in forte difficoltà. Ben 50 pazienti sono state trasferiti in altre regioni.

È ancora presto per riscontrare un calo netto dei contagi grazie alle forti restrizioni imposte dal governo. Il trend purtroppo è tornato ad essere negativo e mostra un forte aumento di casi di contagio e vittime rispetto a ieri.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 17 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 26.062 casi attualmente positivi (+2989 rispetto a ieri)

– 2.503 vittime (+345 rispetto a ieri)

– 2.941 guariti (+192 rispetto a ieri)

– 2.060 in terapia intensiva (+209 rispetto a ieri)

– 12.894 ricoverati con sintomi

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 31.506 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

Nelle ultime ore è stato emesso un nuovo modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato per muoversi nel proprio comune e fuori di esso. Il nuovo modulo prevede l’autodichiarazione di essere non positivo al virus.

A cura di Raffaele Laricchia

