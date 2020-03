Coronavirus, 8.400 vittime nel mondo. Primo morto in Africa sub-sahariana.

Secondo quanto riporta ilsole24ore, il bilancio dell’epidemia di coronavirus è arrivato a contare 8.400 vittime in tutto il mondo, mentre l’epidemia è dilagata in 164 paesi diversi. 200mila i casi finora accertati. Lo scrive l’agenzia Reuters. L’emergenza sta diventando palesemente sempre più di livello globale.

Nelle ultime ore è giunta la notizia di una vittima in Burkina Faso: si tratta del primo decesso nell’Africa sub-sahariana. La situazione africana preoccupa particolarmente in quanto un’escalation dell’epidemia nel continente nero potrebbe risultare gravissima data la fragilità del sistema sanitario.

Preoccupa molto anche la diffusione che si sta riscontrando in Spagna, dove l’emergenza sembra aggravarsi proprio come accaduto in Italia. Sono 13.700 le persone contagiate dal coronavirus nel paese e 558 quelle decedute, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle autorità spagnole.

A cura di Francesco Ladisa

