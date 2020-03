Iran: il coronavirus potrebbe causare una catastrofe, si temono 700.000 vittime

Il coronavirus Covid-19 è ormai un problema globale: a far compagnia all’Italia tra le più colpite dal patogeno c’è l’Iran dove però, stando alle informazioni che riescono a trapelare dallo Stato del Medio-Oriente, la situazione è nettamente più grave rispetto a quella italiana.

Secondo le cifre ufficiali rilasciate dal governo iraniano le vittime del coronavirus attualmente sarebbero 1.135 a fronte di circa 17.000 casi positivi accertati (in Italia oltre 35.000 totali). La situazione tuttavia è molto critica negli ospedali di molte città e i posti di terapia intensiva sono ormai esauriti.

In Iran, horrific videos of #CoronaVirus are emerging. The situation is disastrous especially in the province of Gilan.

This poor man collapsed in front of a hospital, but they can't admit him since it's full.

While hospitals are ill-equipped, Iran's leaders don't care. pic.twitter.com/O7c23riEqV

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 7, 2020