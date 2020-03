Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 18 marzo 2020: forte aumento di guariti e vittime

L’andamento dell’epidemia del coronavirus sta seguendo grossomodo la linea previsionale, la quale mostra un costante aumento dei casi positivi al patogeno, delle vittime, dei ricoveri in terapia intensiva e fortunatamente anche dei guariti. Questo aumento andrà avanti probabilmente sino alla prossima settimana quando potrebbe essere raggiunto il picco di contagio, preludio del crollo tanto atteso dovuto principalmente alle forti restrizioni messe in atto dal governo.

Il nuovo aggiornamento della protezione civile emesso pochi istanti fa ci mostra dunque numeri abbastanza importanti sotto tutti i fronti, soprattutto quello dei guariti con una crescita mai vista prima d’ora (oltre 1000 guariti in un solo giorno). I nuovi casi positivi sono grossomodo stazionari e simili a quelli registrati ieri, seppur mancano i dati provenienti dalla Campania (che saranno aggiunti nel bollettino di domani). Molte di queste sono presenti in Lombardia, tra bresciano e bergamasco dove le strutture ospedaliere sono in forte difficoltà. Ben 55 pazienti sono state trasferiti in altre regioni.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 18 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 28.710 casi attualmente positivi (+2648 rispetto a ieri)

– 2.978 vittime (+475 rispetto a ieri)

– 4.025 guariti (+1084 rispetto a ieri)

– 2.257 in terapia intensiva (+197 rispetto a ieri)

– 14.363 ricoverati con sintomi

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 35.713 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///CORONAVIRUS: primo morto nell’Africa sub-sahariana ///

Nelle ultime ore è stato emesso un nuovo modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato per muoversi nel proprio comune e fuori di esso. Il nuovo modulo prevede l’autodichiarazione di essere non positivo al virus.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook