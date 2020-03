Ultim’ora: forte scossa di terremoto negli USA nella zona di Salt Lake City (Utah). Sequenza sismica in atto.

Una improvvisa sequenza sismica sta interessando l’Utah, stato degli USA occidentali e in particolare l’area di Salt Lake City.

Una prima scossa di magnitudo 5.7 si è verificata alle 14:09 (ora italiana) e successivamente si sono verificate numerose altre repliche di intensità minore.

L’epicentro è localizzato in un’area particolarmente popolata, esattamente 4 km dalla città di Magna, 16 km dalla città di Salt Lake City, capitale dello Utah. Ci troviamo nella contea di Salt Lake City, che conta 1,136 milioni di abitanti.

Il terremoto di magnitudo 5.7 è stato avvertito in maniera marcata in tutta la contea: migliaia le segnalazioni dalla città di Salt Lake city dove numerose persone sono scese in strada, così come in altre città vicine fra cui West Valley City, West Jordan, Sandy, Orem, Provo. Al momento non si segnalano vittime o feriti ma non si escludono lievi danni.

Il Dipartimento di gestione delle emergenze dello stato ha dichiarato che si è trattato del più grande terremoto nello Utah dal 1992.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

