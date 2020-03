Coronavirus: allestito il nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano

Volgono verso il completamento i lavori di realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva nell’ospedale San Raffaele Di Milano, uno dei centri messi più alla prova dall’emergenza coronavirus.

Il reparto è stato allestito all’interno di una struttura costruita su quello che era l’impianto sportivo universitario dell’Università Vita-salute San Raffaele, adiacente all’ospedale. Inoltre altri posti letto di terapia intensiva si stanno allestendo in alcune sale operatorie dell’ospedale dove è interrotta l’attività.

Tutto ciò è stato reso possibile dalla raccolta fondi lanciata il 9 marzo dalla coppia dello spettacolo Fedez e Chiara Ferragni, che ha raggiunto, in soli 10 giorni, l’incredibile cifra di oltre 4 milioni di euro raccolti. Il rapper, che insieme alla moglie aveva già donato 100 mila euro all’ospedale, ha mostrato sui social le prime immagini del nuovo reparto di terapia intensiva che sarà operativo nei prossimi giorni. Da ultime fonti già domani potrebbe esserci il collaudo.

Fedez è in prima linea tra i tanti personaggi famosi che in questi giorni ribadiscono sui social l’invito a tutti a rimanere in casa e a seguire le direttive del governo: “Abbiamo appena parlato con il Presidente della Regione, ci ha chiesto di ribadire il messaggio di RIMANERE A CASA, soprattutto ai più giovani. Vi prego, non sottovalutate questo tema, potete fare la differenza.

A cura di Francesco Ladisa

