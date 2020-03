Cassino: maxi-grigliata fra 30 persone, intervengono i Carabinieri e scatta la rissa

Senza alcun rispetto della quarantena, diverse famiglie di Cassino, nel Lazio, hanno approfittato della bella giornata di Sole per godersi una serena giornata sul terrazzo di un condominio organizzando una maxi-grigliata. All’evento avrebbero partecipato circa una trentina di persone, prontamente denunciate da alcuni vicini di casa.

Sul luogo si sono dirette diverse pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per porre fine ai festeggiamenti: al loro arrivo una ventina di partecipanti alla festa sono riusciti a fuggire, mentre 11 persone sono state denunciate. Purtroppo non è finita qui: i “superstiti” della grigliata, denunciati dalle forze dell’ordine, hanno dapprima inveito contro gli agenti e successivamente hanno riversato la loro rabbia sui vicini di casa che avevano denunciato l’accaduto. Secondo i media locali sarebbe esplosa anche una rissa.

Le forze dell’ordine hanno denunciato 11 persone sia per inosservanza dei provvedimenti del decreto per fermare il coronavirus ed sia per oltraggio a pubblico ufficiale.

A cura di Raffaele Laricchia

