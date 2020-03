Coronavirus Sicilia: denunciate due persone rientrate dal Nord Italia per non essersi dichiarate

Ancora un caso di noncuranza delle regole che arriva questa volta dalla Sicilia. Due dipendenti dell’Asp di Ragusa hanno fatto rientro nella città dal Nord Italia e in particolare da zone ad alto rischio di diffusione del Coronavirus, senza autodenunciare il loro spostamento. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e l’azienda ha aperto nei loro confronti un provvedimento disciplinare.

Nel frattempo, in deroga al decreto di chiusura dei confini siciliani adottato dal ministero dei Trasporti, sono sbarcati a Pozzallo 167 siciliani di rientro da Malta. Si tratta in maggioranza di persone che, chiuse le attività per l’emergenza Coronavirus, sono state costretti a fare rientro nell’Isola. Le operazioni di sbarco sono state più lunghe del solito perchè a ogni passeggero è stata controllata la temperatura corporea. “Stavano tutti bene”, ha sottolineato il medico di porto Vincenzo Morello. Sono stati posti tutti in quarantena obbligatoria nelle loro abitazioni. Ad autorizzare il rientro è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in deroga al decreto di chiusura dei confini siciliani adottato dal ministero dei Trasporti.

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha proposto che la quarantena per chi rientra in Sicilia venga fatta in strutture adeguate. “Nonostante i rigidi controlli – dice Ammatuna – non è semplice verificare il periodo di due settimane di quarantena non solo di chi è arrivato ieri sera ma anche dei loro familiari conviventi. Inoltre, non è nemmeno facile accertare se le abitazioni sono dotate degli spazi adatti a ospitare con i criteri necessari l’intero nucleo familiare”.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook