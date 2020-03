In Cina è un grande giorno: 0 contagi interni nelle ultime 24 ore.

Una buona notizia nella lotta al coronavirus arriva in queste ore dalla Cina, dove per la prima volta dalla diffusione dall’insorgere dell’epidemia non è stato registrato alcun caso di contagio “domestico”.

Ciò significa che le restrizioni attuate all’interno del paese hanno funzionato permettendo di contrastare con successo la diffusione della malattia. Tuttavia nell’arco delle ultime 24 ore sono risultati 34 i casi di positività arrivati dall’esterno, l’incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane. A renderlo noto la Commissione Nazionale della Salute. I casi di positività arrivati dall’estero, stando ai dati della Commissione, hanno così raggiunto i 189.

I dati comunque dimostrano come la pandemia sia sotto controllo a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa a dicembre, e nella provincia di Hubei. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 vittime – tutte a Hubei – che portano il bilancio delle vittime a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma solo 7.263 sono ancora malate di coronavirus.

Ora che all’interno la situazione cinese è sotto controllo la preoccupazione resta quella di una seconda ondata di infezioni, causata da persone che tornano dall’estero. “Se non imponiamo misure più severe in questa fase, i nostri precedenti sforzi per prevenire la diffusione della malattia in questi due mesi potrebbero essere completamente sprecati”, ha dichiarato l’amministratrice delegato di Hong Kong, Carrie Lam.

A cura di Francesco Ladisa

