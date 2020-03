Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 19 marzo 2020: drastico aumento di contagi

Aumentano i casi positivi al coronavirus Covid-19 e con essi anche il numero di ricoveri e vittime. Eloquenti i nuovi dati riportati dalla Protezione Civile nel consueto aggiornamento serale riguardo la situazione dell’epidemia in atto. Il bilancio si è ulteriormente aggravato in attesa del picco previsto entro la prossima settimana: netto l’aumento dei casi positivi soprattutto al nord, ma la crescita è importante ormai in tutte le regioni italiane. Entro la fine della prossima settimana potremo iniziare a riscontrare gli effetti delle importanti restrizioni messe in atto dal governo.

I nuovi casi positivi sono nettamente più alti di quelli registrati ieri e in qualsiasi altro giorno dall’inizio dell’epidemia. Ben 55 pazienti sono state trasferiti in altre regioni.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 19 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 33.190 casi attualmente positivi (+4.480 rispetto a ieri)

– 3.405 vittime (+427 rispetto a ieri)

– 4.440 guariti (+415 rispetto a ieri)

– 2.498 in terapia intensiva (+241 rispetto a ieri)

– 15.757 ricoverati con sintomi

Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 9/10% del totale dei casi positivi). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 41.035 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

///Le restrizioni e la quarantena saranno prolungate, le parole di Conte ///

Nelle ultime ore è stato emesso un nuovo modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato per muoversi nel proprio comune e fuori di esso. Il nuovo modulo prevede l’autodichiarazione di essere non positivo al virus.

A cura di Raffaele Laricchia

