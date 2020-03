Studio cinese: persone con gruppo sanguigno A più vulnerabili al Coronavirus

Un recente studio realizzato in Cina, in due ospedali di Wuhan, ha evidenziato un possibile legame fra gruppo sanguigno e vulnerabilità al coronavirus. In particolare, è emerso che le persone con gruppo A potrebbero essere più vulnerabili rispetto a coloro che hanno il sangue di tipo 0 che sarebbero invece più resistenti alla malattia.

L’indagine, ancora preliminare, è stata condotta da un team di ricercatori guidati da Wang Xinghuan, che hanno analizzato i tipi di sangue di 2.173 pazienti, che sono risultati positivi per COVID-19.

“Un totale di 1.775 pazienti con COVID-19, di cui 206 deceduti, dal Wuhan Jinyintan Hospital, Wuhan, Cina sono stati reclutati. Altri 113 e 285 pazienti con COVID-19 sono stati reclutati rispettivamente presso l’Ospedale Renmin dell’Università di Wuhan e l’Ospedale del Terzo Popolo di Shenzhen”, si legge nello studio.

Dai dati emerge che tra i pazienti studiati al Wuhan Jinyintan Hospital, il 37,75% dei contagiati aveva il gruppo A e il 9,10% il gruppo 0. Tra i 206 pazienti deceduti a seguito del virus, il 41,26% aveva il sangue di tipo A. Mentre solo circa il 25% dei decessi erano di persone con sangue di tipo 0.

Questo induce a credere che “le persone con il gruppo sanguigno A possano aver bisogno di una protezione personale particolarmente rafforzata per ridurre le possibilità di infezione, nonché una sorveglianza più vigile e un trattamento aggressivo”.

Nonostante questi dati, il dottor Gao Yingdai, ricercatore nella città di Tianjin, ha dichiarato che “se sei di tipo A, non è necessario farsi prendere dal panico. Ciò non significa che sarai infettato al 100 percento. E se sei di tipo 0, non significa nemmeno che sei assolutamente al sicuro. Devi sempre lavarti le mani e seguire le linee guida emesse dalle autorità”. Xinghuan ha inoltre spiegato che lo studio, i cui dati sono stati pubblicati nel database online Medrxiv, è solo “preliminare” e che occorre fare ulteriori ricerche prima di poter confermare i risultati.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook