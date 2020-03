Abruzzo: scossa di terremoto avvertita a L’Aquila in serata

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella serata di oggi 20 marzo 2020, precisamente alle 22,58, sull’Appennino abruzzese. Già questa mattina era stata registrata una scossa moderata in Appennino, nel maceratese.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato nella zona di Capitignano, a nord di Pizzoli. L’Aquila dista 17 km dall’epicentro.

La scossa è stata nettamente avvertita in un raggio di oltre 40 km tra Abruzzo, Umbria e Lazio: molte le segnalazioni arrivate da L’Aquila e anche da Terni, Rieti e Spoleto. Secondo le segnalazioni il movimento tellurico è stato percepito con tremori e boati durati pochi istanti, ma nitidamente percepiti.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Capitignano AQ 4 665 665 Barete AQ 4 737 1402 Pizzoli AQ 6 4326 5728 Montereale AQ 6 2581 8309 Cagnano Amiterno AQ 6 1369 9678 Campotosto AQ 10 542 10220 Scoppito AQ 13 3727 13947 Borbona RI 13 617 14564 Amatrice RI 16 2657 17221 Posta RI 17 694 17915 Crognaleto TE 17 1297 19212 L’Aquila AQ 17 69753 88965 Cittareale RI 18 482 89447 Antrodoco RI 19 2588 92035 Micigliano RI 20 127 92162

A cura di Raffaele Laricchia

