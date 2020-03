Coronavirus, “fake news” sul biocontenimento dal 15 Aprile. “Il mondo si fermerà per 21 giorni”.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo non mancano “fake news” e notizie inattendibili sul tema coronavirus, che spesso si diffondono sui social network sfruttando il grande interesse (e la preoccupazione generale) della popolazione italiana.

Una delle fake news più diffuse, che è tornata a circolare nelle ultime ore soprattutto su whatsapp, in una “versione più aggiornata” (con la data di aprile), è la seguente:

Il dipartimento della protezione civile, in collaborazione col governo ha deliberato che il 15 aprile se l’epidemia non è stata contenuta verrá dichiarato il biocontenimento BSL-4. Il più alto che prevede protocolli di contenimento estremamente stringenti.

Se l’oms dichiara la pandemia significa che il MONDO SI FERMERÀ COMPLETAMENTE PER 21 GIORNI . Borsa, parlamenti, scuole, aeroporti, treni, uffici, attività commerciali.. tutto. Solo un membro per ogni nucleo famigliare sarà dotato del kit necessario per recarsi ai checkpoint militari approntati per i rifornimenti necessari. Nessun’altra potrà lasciare la quarantena domiciliare, malato o sano, grave o no. Dopo 21 giorni sapremo che il virus è sconfitto ma faremo la conta di un isolamento così rigido. Adesso non cominciate a chiedere

Ma posso andare a pranzo da mamma?

NO

Posso andare all’aperitivo? NO!

Posso andare a trovare la mia amica? NO

Posso andare nella mia casa di campagna?NONEEEEEE

Posso andare a cena fuori? ARIDAJE, peraltro è’ tutto chiuso dalle 18 in poi

Posso andare a comprare le sigarette? MEGLIO DI NO, CHE AL CORONA JE FA BENE IL FUMO

Posso andare a giocare alla PlayStation con gli amici? NOOOOOOOO

PUOI ANDARE

1) a lavorare (e torni a casa)

2) a fare una visita medica

3) a fare la spesa alimentare

(una sola persona, non tutta la famiglia bambini compresi)

Per il resto casa, fai le pulizie, stai in famiglia, stai sul divano, leggi un libro, guarda netflix, fatti una tisanina, chatta al cellulare, PREGA!

Dai, è solo fino al 3 aprile

Ci serve

Ci serve svuotare gli ospedali

Ci serve aprire le scuole

Ci serve ritornare a vedere gli amici

Ci serve tornare a viaggiare

PER FAVORE

#stateacasa

Copiate e incollate ce la possiamo fare vi prego siamo forti così ad aprile tutto questo finirà!

Naturalmente, sebbene alcuni punti elencati in questo messaggio siano effettivamente delle regole imposte dal decreto emesso per contrastare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, si tratta di un contenuto assolutamente falso, che riporta avvisi errati. In sostanza, la Protezione Civile non ha dichiarato alcun biocontenimento per il 15 Aprile, né per altre date.

Vi esortiamo ad ignorare questa fake news, come tante altre che girano in rete. Le buone pratiche da seguire le troverete sui siti ufficiali (ministero, protezione civile) e le troverete da fonti autorevoli. Non di certo su Whatsapp.

A cura di Francesco Ladisa

