Coronavirus, ora è ufficiale: stop a passeggiate e sport all’aperto

Dopo tante incongruenze negli ultimi decreti e dopo tanta irresponsabilità da parte di molti cittadini, che nonostante l’emergenza in atto non rinunciavano a passeggiate e attività all’aperto anche in gruppo, arrivano nuove restrizioni che chiariscono quasi definitivamente le tanto discusse passeggiate e attività motorie.

Ora è ufficiale: non si potrà più passeggiare liberamente per il comune o strade periferiche e di campagna. Resta consentita solo l’attività motoria a ridosso della propria abitazione purchè venga sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona nei paraggi. La nuova restrizione è stata comunicata e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per contenere ulteriormente l’emergenza coronavirus.

La nuova misura restrittiva va a sommarsi a quelle già esistenti dell’ultimo decreto e pertanto sono valide al momento dal 21 al 25 marzo (data di scadenza del dcpm che aveva imposto lo stop dei spostamenti e la chiusura di bar e negozi). Con ogni probabilità queste imposizioni saranno rinnovate e prolungate. (LEGGI QUI la notizia della proroga fino a maggio).

Di seguito la nuova misura restrittiva inserita nel decreto: “Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

A cura di Raffaele Laricchia

