Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 20 marzo 2020: forte aumento di vittime e contagi

Solito appuntamento serale con la Protezione Civile nella conferenza stampa presidiata da Angelo Borrelli, pronto a riferire i dati aggiornati delle ultime 24 ore sull’epidemia del coronvirus Covid-19. Dalle parole appena rilasciate emerge un aggravamento del bilancio dei casi positivi e delle vittime, in netto aumento rispetto a ieri.

Purtroppo l’aumento costante dei contagi, dei ricoveri e delle vittime andrà avanti quantomeno sino alla prossima settimana quanto è atteso il picco dell’epidemia, ma non è escluso che possa proseguire anche tra fine mese e i primi di aprile.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 20 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 37.860 casi attualmente positivi (+4.670 rispetto a ieri)

– 4.032 vittime (+627 rispetto a ieri)

– 5.129 guariti (+689 rispetto a ieri)

– 2.655 in terapia intensiva (+157 rispetto a ieri)

– 16.020 ricoverati con sintomi

Come specificato dallo stesso Borrelli della Protezione Civile, la maggior parte delle vittime presentano patologie pregresse, sottolineando come siano decedute “con coronavirus”. Ciò però non toglie che il patogeno aggrava nettamente la situazione clinica di chi presenta già patologie, in diversi casi anche non gravi. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 7% del totale dei casi positivi al momento). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 47.021 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

