Ultim’ora: possibile proroga restrizioni fino a Maggio in tutta Italia

Con l’aggravarsi della curva epidemica in questi ultimi giorni ed un picco quindi ancora lontano, aumentano da più fronti le richieste di un’ulteriore estensione temporale delle restrizioni attuate in tutta Italia per contrastare l’emergenza coronavirus, oltre che un inasprimento delle stesse.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è chiamato a dare al più presto più di una risposta. Molto probabile già fra oggi e domani terrà una nuova conferenza stampa in diretta nazionale per annunciare nuovi provvedimenti. E’ probabile, come dicono fonti del suo governo, che la “chiusura del Paese” possa essere estesa al 1 Maggio.

E’ altrettanto probabile, quasi certo, che vi sarà una stretta anche sulle attività sportive, che hanno scatenato parecchie polemiche negli ultimi giorni. Già in diverse regioni si sta provvedendo con ordinanze locali a fermare le passeggiate e le attività motorie all’aperto. In campo potrebbe scendere anche l’esercito, già chiamato in causa in diverse città italiane, per favorire ulteriormente l’ottemperanza alle regole.

Francesco Ladisa

