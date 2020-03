Gallarate: vasto incendio in un stabilimento, colonna di fumo nero tossico

Un’altissima colonna di fumo nero si è sollevata in atmosfera dallo stabilimento della Gallazzi SPA a Gallarate, in provincia di Varese. Il fumo è stato sprigionato da un incendio esploso attorno alle 13.20 di oggi 21 marzo, suscitando molta preoccupazione tra gli abitanti della cittadina lombarda. La colonna di fumo nero era visibile da diversi chilometri di distanza.

Stando alle informazioni giunte dal luogo, pare che l’incendio sarebbe iniziato durante le operazioni di montaggio e manutenzione di una calandra. In quel frangente si sarebbe incendiato un getto d’olio idraulico che ha poi dato vita all’incendio. Fortunatamente è stata colpita solo l’area della lavorazione del materiale plastico, mentre è in salvo il magazzino. L’azienda produce film in PVC (pellicola) e al momento dell’incendio c’erano una dozzina di operai.

Fortunatamente non ci sono vittime o feriti: tutti sono riusciti ad abbandonare in tempo la struttura. Sul posto stanno intervenendo decine di vigili del fuoco dalle sedi di Busto, Somma e Varese con molti mezzi. La zona è presidiata da Polizia, Carabinieri e personale della Protezione Civile.



Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, ha invitato la popolazione a non uscire assolutamente di casa: «I vigili del fuoco mi hanno detto che in particolari condizioni gli incendi di PVC possono generare diossina, quindi è importante rimanere in casa sia a Gallarate ma anche nelle aree verso cui si sta spostando la nube».

A cura di Raffaele Laricchia

