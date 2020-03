Conigli selvatici riconquistano i parchi deserti di Milano

Col tepore primaverile, il bel tempo ed una Milano deserta, i conigli selvatici riaffollano i parchi e tornano a giocare liberamente come da tempo non accadeva. In questa situazione d’emergenza dell’uomo la natura si sta riappropriando, nel suo piccolo, dei propri spazi. L’effetto più importante, l’unico positivo probabilmente, del coronavirus già lo discutemmo in questo articolo, ovvero il crollo repentino dell’inquinamento in tutto il mondo.

Ora ci pensano anche gli animali ad uscire allo scoperto, liberi di giocare e divertirsi in aree ora totalmente deserte.

Le immagini mozzafiato di Sabrina Baronio, per GreenMe, mostrano la situazione in Via Giorgio Stephenson a Milano: decine di conigli selvatici giocano, si rincorrono e si divertono liberamente nel parco totalmente deserto. “Qui sembra una cosa simile ad un film” – racconta Sabrina – “Qui non ci sono joggers e affini. Un multisala chiuso da un mese con le locandine dei film che sembrano ormai di una vita fa, di un altro tempo. Alberghi, grattacieli, uffici, è tutto chiuso e deserto. Noi siamo qui in un loft e non c’è nessuno tranne noi e le lepri. E le sirene delle ambulanze che non hanno sosta”.

I conigli nei parchi di Milano:

A cura di Raffaele Laricchia

