Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 21 marzo 2020: drastico aumento di vittime e casi positivi

Decisamente pessimi gli aggiornamenti che arrivano dalla conferenza stampa della Protezione Civile, presidiata da Angelo Borrelli. Purtroppo si registra un pesante aumento delle vittime e dei casi positivi al Coronavirus Covid-19: in particolar modo l’aumento maggiore è presente in Lombardia dove nelle ultime 24 ore è stato registrato un clamoroso numero di decessi (ben 546) e oltre 3.000 casi positivi.

L’epidemia sta dilagando anche nelle altre regioni, seppur con ritmo al momento molto inferiore rispetto alla Lombardia. In generale il bilancio si è nettamente aggravato rispetto a ieri, risultando più pesante anche delle stesse previsioni sull’andamento dell’epidemia rilasciate giorni addietro dalle autorità sanitarie.

Purtroppo l’aumento costante dei contagi, dei ricoveri e delle vittime andrà avanti quantomeno sino alla prossima settimana quanto è atteso il picco dell’epidemia, dopodichè inizieranno a manifestarsi gli effetti delle forti restrizioni e della quarantena imposte dal governo.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 21 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 42.681 casi attualmente positivi (+4.821 rispetto a ieri)

– 4.825 vittime (+793 rispetto a ieri)

– 6.072 guariti (+943 rispetto a ieri)

– 2.857 in terapia intensiva (+202 rispetto a ieri)

– 17.708 ricoverati con sintomi

Come specificato dallo stesso Borrelli della Protezione Civile, la maggior parte delle vittime presentano patologie pregresse, sottolineando come siano decedute “con coronavirus”. Almeno il 25% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 49% ben tre patologie; solo l’1% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 7% del totale dei casi positivi al momento). È proprio questo, al momento, il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 53.578 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

