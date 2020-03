Terremoto in Grecia, crolli e danni ingenti nell’Epiro, feriti a Kanalaki

Un forte terremoto è avvenuto nel cuore della notte di oggi 21 marzo 2020 sulla Grecia nord-occidentale, precisamente nella regione dell’Epiro. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Il sisma è stato molto intenso e purtroppo è avvenuto tra diversi centri abitati poco a nord di Pargas.

Il presidente della comunità di Kanalaki ha emanato un bollettino dove spiega la presenza di gravi danni materiali, frane, crolli e purtroppo anche due feriti al momento.

Molte case sono state pesantemente danneggiate nella zona epicentrale tra Margariti , Kanalaki e Acherontas.

I residenti sono stati invitati ad abbandonare le proprie abitazioni in attesa di verifiche e in via precauzionale. Le strade provinciali sono state interessate da diverse frane che hanno portato macigni e detriti sulle carreggiate.

A cura di Raffaele Laricchia

