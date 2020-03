Violento terremoto in Grecia, trema anche il sud Italia in piena notte

Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte di oggi 21 marzo 2020, esattamente alle 01.49, sulla Grecia nord-occidentale. Il sisma è stato particolarmente violento, tanto da essere percepito su molte aree del sud Italia tra Puglia, Calabria e Sicilia.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.9 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 14 km di profondità. Epicentro sulla terraferma, in Grecia nord-occidentale, ra i centri abitati di Margariti , Kanalaki e Acherontas, 14 km a nord-est di Pargas.

La scossa è stata fortemente avvertita tra Tesprozia e Preveza, dove purtroppo si registrano anche danni importanti. Panico tra la popolazione che si è precipitata per strada. (VEDI LE IMMAGINI DEI DANNI)

La scossa è stata avvertita fortemente anche su Corfù e in Albania, mentre in maniera più lieve ad Atene e anche al sud Italia: molte le segnalazioni arrivate dal litorale pugliese ionico (leccese e tarantino), Basilicata, Sicilia e Calabria ionica.

Segnalati anche dei feriti nella zona epicentrale, ma al momento sembrano non esserci vittime. Cercheremo di informarvi con nuovi aggiornamenti a breve.

A cura di Raffaele Laricchia

