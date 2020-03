Cina dona mascherine e respiratori all’Italia, ma la Repubblica Ceca sequestra arbitrariamente il carico

Purtroppo anche in un momento di emergenza mondiale come quello che stiamo vivendo, balzano agli onori della cronaca notizie che denunciano mancanza di solidarietà.

Come riporta il sito lastampa.it, nella giornata di mercoledì, in un deposito della città di Lovosice, nel nord-ovest della Repubblica ceca, le autorità locali hanno sequestrato arbitrariamente un grosso carico di mascherine e altri dispositivi utili per la lotta al coronavirus. Purtroppo successivamente è venuto alla luce che una parte del carico era un dono cinese destinato all’Italia.

L’accaduto è stato denunciato da un onesto e coraggioso ricercatore ceco, Lukas Lev Cervinka, come riporta il sito repubblica.it. I fatti, ha dichiarato Lukas Lev Cervinka, sono andati cosí. Martedí le autorità ceche avevano vantato un grande successo nella lotta a chi specula sui costi di mascherine e altro materiale medico indispensabile per fermare la pandemia. “La versione ufficiale con i primi comunicati diceva all´inizio che su trattava di mascherine e respiratori confiscati, parlando di materiale rubato a imprese ceche da criminali senza scrupoli che volevano venderle a costo maggiorato sul mercato internazionale, sfidando i severi limiti all´export medico imposti in Cechia come altrove dall´emergenza”. Ma poi sono apparsi foto e filmati mostrati da Cervinka e dalle ong democratiche ed europeiste, che hanno fatto capire la brutta verità. A bordo di camion della polizia c’erano scatoloni con le bandiere cinese e italiana, e scritte in italiano e mandarino in cui le autorità di Pechino lanciavano saluti, incoraggiamenti e desiderio di aiuto all´Italia.

“Il ministero della Salute ceco è stato contattato”, continua Lukas Lev Cervinka, “e ha insistito nella versione ufficiale, ripetendo la menzogna del sequestro di materiale destinato a vendite illegale. Tutti i media diffusero allora la storia, ma poi la verità è stata scoperta, e si vedevano chiaramente le etichettature sugli scatoloni inviati da Pechino: aiuto umanitario cinese per l´Italia. Eppure il governo ceco ci ha messo tre giorni prima di dire, non ufficialmente ma solo con tweets del ministero dell´interno, che ammetteva che almeno parte, cito i tweets, del carico, in realtà veniva dalla Repubblica popolare ed era destinato al vostro paese come aiuto umanitario. Aggiungendo in termini generici che l´Italia non avrebbe perso nulla”.

Ora una plausibile soluzione che risarcisca l’Italia è quella di un nuovo carico che parta dalla Repubblica popolare per raggiungere il nostro paese. Il materiale confiscato dalle autorità ceche infatti “resterà di fatto nella Repubblica ceca perché è stato già distribuito agli ospedali nazionali mobilitati per affrontare il Coronavirus e registrato nei loro inventari”.

La polizia, nel dettaglio, ha sequestrato 680 mila mascherine e 28 mila respiratori. Di questo materiale 101.600 mascherine e respiratori erano destinate dalla citta Qingtian della provincia Zhejiang all’Italia.

A cura di Francesco Ladisa

