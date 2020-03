Croazia: forti scosse di terremoto su Zagabria, avvertite anche in Slovenia e Italia

A distanza di poco più di un giorno dal forte terremoto avvenuto in Grecia, è tornata a tremare l’area balcanica e precisamente quella tra Croazia e Slovenia. Al primo mattino, precisamente alle 06.24 e alle 07.01, sono state registrate due forti scosse di terremoto sulla Croazia settentrionale, esattamente sulla zona di Zagabria.

La prima scossa è stata quella più forte e purtroppo dannosa per la capitale croata: secondo i dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 5.3 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 10 km di profondità. Epicentro esattamente sulla capitale Zagabria, sulla periferia della città.

Tanta paura e gente per strada in tutta la Capitale croata: purtroppo ci sono anche danni, lesioni e lievi crolli. Purtroppo viene segnalata anche una vittima, ovvero un ragazzo di 15 anni.

Il terremoto è stato avvertito nettamente in tutta la Croazia, in Slovenia e anche sul Friuli Venezia Giulia. Molte le segnalazioni arrivate da Trieste, Gorizia e Udine. Lievi tremori sono stati percepiti anche in Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Alle 07.01 è stata registrata un’altra intensa scossa di magnitudo 4.9 sulla scala richter, con epicentro sempre nella zona di Zagabria.

A cura di Raffaele Laricchia

