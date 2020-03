Da Mosca sono in partenza 9 aerei verso l’Italia con medici e attrezzature

Continuano gli aiuti e gli atti di solidarietà da diversi paesi del mondo nei confronti dell’Italia, ormai fulcro dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Un importante sostegno arriva anche dalla Russia: “un gruppo di circa 100 persone, tra cui i principali esperti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia”, e’ pronto a partire per l’Italia nell’ambito degli aiuti concordati tra Mosca e Roma per combattere l’epidemia in corso.

Ad annunciarlo in una nota è stato il servizio stampa del ministero della Difesa. Il team è composto dai principali esperti del ministero della Difesa russo nel campo della virologia e dell’epidemiologia e che hanno una significativa esperienza internazionale nella lotta alle epidemie. Insieme ai medici militari, arriveranno nel nostro Paese anche “moderne attrezzature per la diagnosi e lo svolgimento di operazioni di sanificazione”.

Il gruppo, comprendente anche infermieri, partirà in queste ore dall’aerodromo Chkalovsky e sarà imbarcato su degli aerei Il-76 VKS delle forze aerospaziali russe. I dettagli dell’operazione sono stati discussi per telefono tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e quello italiano, Lorenzo Guerini.

A cura di Francesco Ladisa

