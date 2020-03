Forte irruzione fredda in arrivo: l’Aeronautica Militare emette avviso importante

Sta per verificarsi un drastico cambiamento delle condizioni meteorologiche sull’Italia. Una massa d’aria molto fredda si è messa in moto dalla Russia verso la nostra penisola e apporterà fra stasera e domani un netto abbassamento delle temperature, venti forti e anche nevicate fino a bassa quota su alcune zone (approfondisci qui).

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso sottolineando come in un momento così delicato a causa dell’emergenza coronavirus che sta colpendo l’Italia i fenomeni meteo previsti possono avere impatti importanti.

AVVISO DI FENOMENI INTENSI EMESSO DALL’AERONAUTICA MILITARE

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ LOGISTICO-SANITARIE MESSE IN ATTO SU ALCUNE ZONE DEL PAESE, CHE COMPORTANO UNA PARTICOLARE ATTENZIONE A FENOMENI METEO PREVISTI, A CUI POSSONO ADDURSI IMPATTI DI ELEVATO LIVELLO, SI EMETTE IL SEGUENTE AVVISO:

DA DOMENICA 22 MARZO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, SI PREVEDE UNA RAPIDA INTENSIFICAZIONE DEI VENTI ORIENTALI CON RAFFICHE DAI 40 AI 60 KM/H SUI SETTORI DELLA PIANURA LOMBARDO-VENETA, FINO A 70 KM/H SULLE COSTE ADRIATICHE SETTENTRIONALI, IN ESTENSIONE SERALE AL RESTO DEL CENTRO E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI APPENNINICI E COSTIERI, DOVE LE RAFFICHE RAGGIUNGERANNO VALORI DAI 70 AGLI 80 KM/H.



SI PREVEDE ALTRESI’ DALLA MATTINATA DI DOMENICA 22 MARZO 2020, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE:

– VENTO FORTE SETTENTRIONALE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA LIGURIA;

– UN MARCATO CALO DELLE TEMPERATURE, SPECIE LE MINIME, DAPPRIMA AL NORD E SULLE REGIONI ADRIATICHE CENTRALI, IN ESTENSIONE AL CENTRO NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 23 MARZO 2020.

A cura di Francesco Ladisa

