Terremoto su Zagabria: danni, lievi crolli e lesioni nella capitale della Croazia

Due forti scosse di terremoto hanno colpito Zagabria e la Croazia settentrionale al primo mattino di oggi 22 marzo 2020. Le due scosse sono avvenute alle 06.24 e alle 07.01, raggiungendo rispettivamente la magnitudo 5.3 e 4.9 sulla scala richter (ve ne abbiamo parlato bene in questo articolo).

La prima scossa è stata quella più potente e avvertita su un raggio maggiore, tanto da essere percepito in forma minore anche in italia, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Marche. Purtroppo questa scossa ha causato diversi danni nella capitale croata: il crollo di alcuni muri, la caduta di un terrazzo, la caduta di calcinacci, lesioni anche importanti nelle abitazioni e altri vari danni. Grossi macigni sono finiti per strada. Purtroppo viene segnalata anche una vittima, ovvero un ragazzo di 15 anni.

La gente si è precipitata per strada in via precauzionale dopo il primo terremoto ma vi è molta preoccupazione per l’arrivo di altre scosse. La scossa delle 07.01, di magnitudo 4.9, ha scatenato molta paura tra la popolazione locale, in un momento storico comunque particolare e già di per se carico di apprensione (ovvero il coronavirus).

Eloquente il video che arriva dalle strade di Zagabria:

Jak potres zatresao Zagreb. Pubblicato da Index.hr su Sabato 21 marzo 2020

A cura di Raffaele Laricchia

