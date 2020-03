Coronavirus: AIFA autorizza la sperimentazione dell’Avigan in Italia

Il tanto discusso Avigan, un farmaco giapponese sperimentato nella lotta al Covid-19, sarà adoperato anche in Italia. A confermarlo è il ministro della salute Roberto Speranza dopo il definito “via libera” dato dall’AIFA (Associazione Italiana del Farmaco) a seguito della pressione esercitata dai presidenti del Piemonte e del Veneto.

Queste le parole del ministro: “Il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico–Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi, come già avvenuto per le altre sperimentazioni in corso”.

Prudenza da parte degli esperti

È bene ricordare che l’Avigan arriva in via sperimentale (come del resto lo è anche in Giappone) e quindi sarà adottato solo su alcuni casi al fine di capire i reali effetti e benefici del farmaco sui pazienti. Il farmaco non nutre molta simpatia tra diversi esperti in campo medico: Roberto Burioni lo ha bollato come una “scemenza” su Twitter, mentre Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha invitato alla cautela. “Un conto sono le opzioni da testare e validare, e ben vengano le sperimentazioni, altro è definire alcune opzioni terapeutiche come la soluzione di un problema così importante come Covid-19. Prima di arrivare a dire di aver trovato soluzioni definitive servono prove inconfutabili” ha detto ieri nel corso del suo intervento alla conferenza stampa alla Protezione civile. “Nel caso di questo farmaco specifico a oggi non abbiamo evidenze precise e inconfutabili. Per questo – conclude – raccomando cautela e prudenza per non ingenerare speranze che potrebbero restare deluse e frustrate”.

A cura di Raffaele Laricchia

