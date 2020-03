Coronavirus, degenera la situazione in Spagna: malati per terra nei corridoi degli ospedali

La Spagna sta facendo in conti con una spaventosa diffusione dei contagi da Coronavirus, che sta mettendo a dura prova gli ospedali di molte aree del paese.

Immagini drammatiche arrivano da Madrid, dove gli ospedali sono al collasso per l’alto numero di persone che hanno bisogno di essere curate e in molti casi necessitano di terapia intensiva. In un video che arriva dalla capitale spagnola si vedono persone affette da coronavirus sistemate per terra nei corridoi fuori dai reparti di terapia intensiva in attesa di un posto letto.

I casi accertati di Covid-19, in Spagna, sono almeno 33.089 in totale, dei quali 2.355 in terapia intensiva. Numeri elevati anche quelli dei decessi che hanno raggiunto i 2.182, con un incremento di 462 vittime nelle ultime 24 ore. Queste le cifre diffuse dal ministero della Salute e rilanciate da El Pais.

Poco fa è stata diffusa la notizia che la vicepremier spagnola Carmen Calvo è stata ricoverata per un’infezione respiratoria nella Clinica Ruber a Madrid, nell’attesa dei risultati delle analisi per verificare se si tratti di un eventuale contagio da coronavirus.

