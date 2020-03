Meteo, la settimana parte col maltempo: crollo delle temperature in atto, arriva la neve!

Il vento di grecale inizia a sferzare l’Italia dando così inizio al notevole colpo di coda invernale tanto discusso nei giorni scorsi. La primavera dunque si prenderà una pausa e lascerà spazio ad un vero e proprio ruggito invernale che causerà un crollo termico notevole e anche nevicate fino a bassissima quota.

L’apice del maltempo, con le nevicate più presenti, sarà domani. Oggi, invece, faremo i conti principalmente col vento forte e col calo nettissimo delle temperature. Ovviamente arriveranno anche i primi fenomeni nevosi a quote via via sempre più basse, ma ancora molto disorganizzati.

Previsioni per oggi 23 marzo 2020

Vento forte di grecale su tutto il centro-sud, con raffiche fino a 70 km/h sui litorali adriatici dalle Marche alla Puglia. Forte bora sull’alto Adriatico da Trieste alla Romagna. Temperature in calo progressivo ovunque, in particolar modo sulle regioni adriatiche dove le massime a fatica supereranno i 7-9°C (in pianura). In serata le temperature crolleranno ulteriormente tanto da portarsi sotto i 4-5°C un po’ ovunque.

I cieli saranno nuvolosi sul nord-ovest (diverranno poco nuvolosi dal pomeriggio), poco o parzialmente nuvolosi tra mattina e pomeriggio sul resto d’Italia. In serata giungeranno nevicate sparse in Appennino tra Marche, Abruzzo, Molise, mentre qualche fiocco di neve inizierà a mostrarsi anche in pianura e sulle coste delle regioni adriatiche centro-meridionali, sino alla Puglia (fenomeni molto deboli e sparsi).

Piogge e qualche temporale in giornata giungeranno su Calabria meridionale e Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

