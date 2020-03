Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 23 marzo 2020: superate le 6000 vittime, ma meno contagi!

Importanti aggiornamenti arrivano dal consueto appuntamento serale con la Protezione Civile in conferenza stampa, pronta a riferire il bilancio dell’epidemia del coronavirus delle ultime 24 ore. Angelo Borrelli mostra un trend in lieve miglioramento per quel che riguarda il numero dei nuovi casi positivi: una notizia decisamente confortevole che segue il miglioramento cominciato ieri dopo una crescita esponenziale dei casi nel corso dell’ultimo mese.

Tante purtroppo le vittime anche oggi, ma anche su questo fronte ci sono dei miglioramenti rispetto a ieri. Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 23 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 50.418 casi attualmente positivi (+3.780 rispetto a ieri)

– 6.078 vittime (+602 rispetto a ieri)

– 7.423 guariti (+408 rispetto a ieri)

– 3.204 in terapia intensiva (+204 rispetto a ieri)

Come specificato dallo stesso Borrelli della Protezione Civile nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 25% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 49% ben tre patologie; solo l’1% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). È proprio questo il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 63.919 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

