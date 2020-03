Avviso dell’Aeronautica Militare per il forte maltempo in arrivo al Sud

Un profondo ciclone in formazione al Sud Italia determinerà da domani una intensa fase di maltempo, con piogge, temporali, venti forti e nevicate abbondanti sui rilievi.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

AVVISO FENOMENI INTENSI DELL’AERONAUTICA MILITARE

SI PREVEDONO:

– DALLA MATTINATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE

ALLA CALABRIA CENTROMERIDIONALE;

MAREGGIANTE LUNGO LE COSTE IONICHE DI SICILIA E CALABRIA;

– DALLA MATTINATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SU STRETTO DI SICILIA E IONIO;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI PIOGGIA O ROVESCIO, SULLA SICILIA SPECIE ORIENTALE, IN

ESTENSIONE DALLA TARDA MATTINATA ANCHE ALLA CALABRIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI MERCOLEDI’ 25 MARZO 2020 E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, NEVICATE ABBONDANTI LUNGO LE AREE APPENNINICHE DELLA CALABRIA A QUOTE SUPERIORI AI 500 METRI.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook