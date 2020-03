Meteo: si ritorna inverno, oggi tanto freddo e anche neve

Aria gelida proveniente dalla Russia ha invaso la nostra penisola nella giornata di ieri, attraverso furiosi venti di grecale e bora che hanno sferzato gran parte della penisola. Nella notte l’atmosfera si è un po’ acquietata e le temperature sono scese in maniera repentina sin verso lo zero anche sulle pianure. Ne ha approfittato la neve per depositarsi leggermente anche sulle coste tra Marche, Abruzzo, Molise e puglia centro-settentrionale.

I fiocchi di neve hanno raggiunto anche Bari come mai era successo nel corso dell’inverno, rivelatosi al contrario spesso mite e avaro di precipitazioni. Nemmeno nelle poche precedenti ondate di freddo avvenute tra fine dicembre e gennaio era arrivata la neve. La dama bianca è arrivata invece ora, a primavera ormai iniziata!

Previsioni meteo per oggi 24 marzo 2020

L’aria fredda continuerà ad affluire senza sosta dai Balcani verso le regioni adriatiche e il centro-sud. La giornata quindi sarà molto fredda e pienamente invernale un po’ ovunque. Solo dove splenderà il Sole le temperature potranno salire sin verso i 9-10°C (come al nord e sul versante tirrenico), mentre dove insisteranno nubi e precipitazioni non andranno oltre i 2-5°C.

Nevicate possibili per tutta la giornata su Marche, riminese, Abruzzo, Molise, Monti Dauni, Irpinia e Gargano, con accumuli importanti in Appennino. Fiocchi di neve fino a bassissima quota su foggiano, BAT e barese fino al primo pomeriggio, dopodichè migliorerà gradualmente.

Nubi e qualche pioggia in arrivo su Calabria meridionale e Sicilia, ma con neve solo in alta collina. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia. Clima freddo e pienamente invernale, soprattutto stasera quando la colonnina di mercurio scivolerà sin sotto lo zero al nord e gran parte delle zone interne del centro-sud.

A cura di Raffaele Laricchia

