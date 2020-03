Allerta meteo della Protezione Civile: severa ondata di maltempo, domani nubifragi e venti forti su diversi settori

Per la giornata di domani si attende una forte ondata di maltempo al centro-sud, per effetto del vortice ciclonico che sta risalendo in queste ore verso l’estremo Sud apportando piogge già intense su Sicilia e Calabria.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo. Queste le previsioni dettagliate per la giornata di domani.

Previsioni meteo Giovedì 26 Marzo 2020

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri e meridionali di Abruzzo, Molise centrale, Basilicata e Calabria ionica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, resto di Abruzzo, Molise, Calabria, Campania orientale, Puglia settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche settentrionali, Umbria orientale, Lazio orientale, Campania meridionale, resto di Puglia, su Sicilia settentrionale e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud, su Sardegna nord-occidentale, Appennino tosco-emiliano e Romagna, Liguria, Piemonte meridionale ed occidentale e sulla Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate:

– sparse generalmente al di sopra dei 500-700 m su Piemonte meridionale, Appennino tosco-emiliano, settori più orientali di Toscana, Umbria e Lazio, e sui settori Appenninici di Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati specie sui settori adriatici e quota neve in temporaneo calo anche a quote più basse; mediamente al di sopra dei 700-900 m sui restanti settori interni e montuosi delle regioni meridionali e della Sicilia orientale; quota neve in rialzo generale dal pomeriggio.

– al di sopra dei 500-700 m sulle zone alpine di confine centro-occidentali, con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento sulle regioni meridionali peninsulari.

Venti: di burrasca o burrasca forte: nord-occidentali sulla Sicilia; orientali su Puglia, Basilicata e Calabria. Forti con rinforzi fino a burrasca dai quadranti orientali o settentrionali sulle restanti regioni meridionali, sulle regioni centrali, sulle regioni dell’Alto adriatico, su Emilia-Romagna e Liguria.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini, specie i settori meridionali.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile

Maltempo: allerta arancione su Molise, Basilicata e Calabria

Ancora venti forti, neve a bassa quota e piogge

La presenza di un’area depressionaria sul Mediterraneo centrale determinerà, nella giornata di domani, una fase di maltempo che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali, con fenomeni più intensi sui settori ionici e adriatici, accompagnati da venti di burrasca.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende i precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, con raffiche di burrasca forte sulle zone appenniniche e costiere e mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise e sui settori orientali del Lazio. Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte, e precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione su gran parte di Molise, Basilicata e Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla su Puglia e Marche, su alcuni settori di Abruzzo, Sicilia, Umbria, e sui settori restanti di Molise, Basilicata e Calabria

A cura di Francesco Ladisa

