Coronavirus, Bertolaso ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano

Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, è stato ricoverato in ospedale al San Raffaele di Milano. Nei giorni scorsi era stato lui stesso a dichiarare pubblicamente di essere stato contagiato dal coronavirus, sebbene le sue condizioni non destassero particolari preoccupazioni.

Bertolaso avrebbe voluto continuare a coordinare i lavori per il nuovo ospedale provvisorio alla Fiera di Milano come egli stesso aveva affermato, ma questo non si è rivelato possibile. Non è noto se vi sia stato un peggioramento delle condizioni dell’ex capo della protezione civile: da quanto si apprende sul giornale Milanotoday Bertolaso non sarebbe stato intubato, ma il ricovero sarebbe stato effettuato a scopo precauzionale, anche vista l’età piuttosto avanzata (70 anni) dell’ex capo della protezione civile.

Bertolaso ha accettato, come noto, di ricoprire l’incarico di consulente del Governatore della Lombardia Attilio Fontana. “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese – aveva scritto l’ex capo della protezione civile in una nota -. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena”.

A cura di Francesco Ladisa

