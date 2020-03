Protezione Civile, aggiornamenti coronavirus 25 marzo 2020: diminuiscono i casi positivi, tante le vittime

Dopo la notizia del ricovero di Bertolaso della Protezione Civile, Angelo Borrelli non potrà presiedere alla conferenza stampa quotidiana per annunciare i dati aggiornati delle ultime 24 ore sull’epidemia. Il capo della protezione civile è stato colpito dalla febbre che lo ha costretto a rinunciare all’appuntamento in sala stampa. Al suo posto è presente Agostino Miozzo.

Gli aggiornamenti odierni mostrano un trend in miglioramento per quanto riguarda i nuovi casi positivi, una decrescita che arriva al netto di un aumento di tamponi effettuati rispetto ai giorni scorsi (fattore da non sottovalutare e decisamente positivo per dei miglioramenti futuri della situazione). Rispetto a ieri si denota un sensibile aumento dei guariti e un lieve calo delle vittime.

Secondo l’ultimissimo aggiornamento della Protezione Civile (ore 17.00 di oggi 25 marzo 2020) al momento abbiamo:

– 57.521 casi attualmente positivi (+3.491 rispetto a ieri)

– 7.504 vittime (+683 rispetto a ieri)

– 9.362 guariti (+1.036 rispetto a ieri)

– 3.489 in terapia intensiva (+96 rispetto a ieri)

Nel conteggio delle vittime sono presenti sia quelle “con coronavirus” che “per coronavirus”. Almeno il 25% dei deceduti presenta almeno una patologia pregressa (non necessariamente grave), un altro 25% almeno due patologie e il 49% ben tre patologie; solo l’1% non presenta alcuna patologia. Molti purtroppo i pazienti che richiedono la terapia intensiva per far fronte alla malattia (circa il 6% del totale dei casi positivi al momento). È proprio questo il dato che suscita maggior preoccupazione in vista di una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia e dell’esiguo numero di posti letto per le terapie intensive.

In totale sono state colpite dal Covid-19 ben 74.387 persone in Italia (comprensivi delle vittime e dei guariti).

A cura di Raffaele Laricchia

