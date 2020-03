Maltempo: a Catanzaro cede l’asfalto, autobus in una voragine

Un pericoloso incidente si è verificato poco fa a Catanzaro, in Calabria. Un tratto di strada ha improvvisamente ceduto al transito di un autobus, che è rimasto incastrato in una voragine.

Una conseguenza molto probabilmente dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo da ieri in Calabria. Su Catanzaro sono caduti solo oggi (dalla mezzanotte) circa 100 millimetri di pioggia. E continuerà a piovere abbondantemente anche nelle prossime ore.

L’incidente si sarebbe verificato in Via Alessandro Turco. Non risultano al momento persone ferite ma eventuali aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

L’accaduto è stato testimoniato anche in un filmato, pubblicato da un’abitante di Catanzaro su Facebook.

A cura di Francesco Ladisa

